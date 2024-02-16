В Швейцарии проводится ряд расследований по обходу санкций против России

Федеральная прокуратура Швейцарии проводит расследования в отношении двух компаний, которые, предположительно, помогали обходить антироссийские санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, швейцарское агентство, ответственное за мониторинг и обеспечение соблюдения санкций (SECO), передало в прокуратуру материалы дел в отношении двух торгующих сырьем компаний. Деталей этих расследований надзорное ведомство не раскрывает.

В прокуратуре находятся в тесном контакте с SECO и швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег, однако факт передачи материалов не подтвердили, заявив, что расследование может быть начато только в том случае, если будет подано заявление.

«В настоящее время проводятся различные расследования, о которых не может быть предоставлено никакой дополнительной информации», – цитирует Bloomberg ответ на соответствующий запрос.

Ранее Федеральный совет (правительство) Швейцарии, объявил о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Швейцарские меры против России вступили в силу 1 февраля.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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