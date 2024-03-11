Работающих не по профилю мигрантов хотят высылать из России

Минтруд России подготовил законопроект, в рамках которого трудовых мигрантов, приехавших в Россию по организованному набору, обяжут покинуть страну, если они работают не по профилю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект закона предусматривает создание специального документа, который подтвердит право иностранца на временную трудовую деятельность в России. «На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», – рассказали в пресс-службе Минтруда. При этом вносить авансовые платежи по документам будет компания, нанимающая работника.

Как отметили в министерстве, это позволит исключить случаи, когда трудовой мигрант отказывается работать в компании, которая понесла расходы на его наем, в том числе затраты на авиабилеты. Если работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не участвует в оргнаборе, ему придется в течение 15 дней покинуть Россию, уточнили в Минтруда.

По информации ведомства, новые правила будут распространены на трудовых мигрантов вне зависимости от того, приезжают ли они работать в Россию из визовых или безвизовых стран. Работодателям, нанимающим иностранцев из визовых стран по оргнабору, не нужно будет получать разрешение на привлечение таких работников.

Законопроект подготовлен по результатам стратегической сессии правительства. По мнению его авторов, документ повысит заинтересованность работодателей в организованном наборе трудовых мигрантов.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике сообщили, что готовы поддержать инициативу Минтруда. Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, сегодня в России действует патентная система, которая позволяет мигрантам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но очень многие работают без патента.

В настоящее время посредством целевого набора в Россию привлекаются трудовые мигранты на основании соглашений с правительствами Узбекистана и Таджикистана. Иностранцев привлекают для работы конкретные работодатели под свои потребности. По данным ФСБ, только за первый квартал 2023 года в Россию с целью работы въехало 1,3 млн иностранных граждан. Основной приток произошел из Узбекистана (630,8 тыс. человек) и Таджикистана (349,3 тыс.).

Ранее в Госдуме предложили ввести въездной сбор для иностранцев, приезжающих в Россию без визы. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» Сергей Миронов. По его мнению, впоследствии эти средствам нужно будет направить на оплату депортации мигрантов, нарушивших российское законодательство.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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