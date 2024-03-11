Инициатива Минтруда РФ о мигрантах окажется безрезультатной – член СПЧ

Инициатива Минтруда России обязать трудовых мигрантов, приехавших в РФ по организованному набору, покинуть страну, если они работают не по профилю, рискует оказаться безрезультатной и вряд ли повлияет на общую ситуацию с нелегалами. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, работодатели используют организованный завоз иностранцев на минимальном уровне, но при этом остается законодательная «дыра», позволяющая нелегалам из Средней Азии оставаться в России.

Кабанов обратил внимание, что в рамках реализации поручения главы государства подготовлено ряд инициатив, изменяющих систему трудовой миграции. «В том числе подготовлено и предложение по контролю над пребыванием иностранных граждан. Прежде всего, эта задача полностью перевести на целевой набор всех трудовых мигрантов. То есть, изначально мигранты должны приезжать к конкретному работодателю на конкретный срок на конкретную работу. И в случае, если они нарушают каким-то образом договор либо он заканчивается, после уплаты налогов и оплаты они уезжают на родину. То есть, никаких здесь шатаний быть не должно и не может быть», – отметил член СПЧ в своем видеокомментарии.

При этом Кабанов обратил внимание, что «целевые завозы проваливаются, поскольку есть огромная дыра – это возможность из ряда среднеазиатских стран приезжать просто неограниченно». «Работодатели не заводят трудовых мигрантов целевым образом либо завозят их очень мало, что дает возможность через эту «дыру» притаскивать огромное количество нелегально работающих в нашей стране вот эти 70 процентов трудовых мигрантов из Средней Азии», – пояснил он.

«Работодателям не нужна не только рабочая сила, им не нужны работники, за которых надо платить налоги и социальные выплаты. Именно это является основой причиной, почему завозятся трудовые мигранты. Сказки про дешевую рабочую силу – это сказки. Поэтому мы должны понять, что инициатива Минтруда ничего, думаю, практически не принесет», – подчеркнул Кабанов, добавив, что, по его оценке, необходима полноценная система с жесткой ответственностью контролируемого пребывания в России трудовых мигрантов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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