В Госдуме заявили о необходимости введения въездного сбора для мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести въездной сбор для иностранных граждан, приезжающих в Россию без визы. Как считает политик, впоследствии эти деньги нужно будет направить на оплату депортации мигрантов, нарушивших российское законодательство.

«Предлагаю ввести въездной сбор для иностранных граждан, приезжающих в Россию из стран, с которыми установлен безвизовый режим. Въезд на территорию России без оплаты сбора предлагаю запретить, а полученные средства направлять на оплату депортации мигрантов, нарушивших российское законодательство. Размер и порядок выплаты такого сбора предлагаю устанавливать Правительству России», – пояснил Миронов, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Госдуму.

Политик обратил внимание, что в настоящее время депортация иностранных граждан в основном осуществляется за счёт бюджетных средств, и для российской казны это весьма накладно. «Необходимо отметить, что, по данным МВД, за 2023 год из страны было депортировано 70 тысяч мигрантов, а федеральный бюджет потратил на это 336 миллионов рублей», – указал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Вот и спрашивается: не слишком ли много наша казна тратит денег на обратные билеты мигрантам? Может быть, направить эти сотни миллионов рублей на другие, более важные нужды? Например, на развитие социальной сферы или на дотации регионам?» – отметил парламентарий.

По его словам, важно учитывать, что, по данным ФСБ России, только за I квартал количество иностранных граждан, въехавших в нашу страну в порядке, не предусматривающем получение визы, составило 1,3 млн человек. «Жизнь подсказывает, что немалая часть мигрантов со временем совершают правонарушения и в принудительном порядке отправляются на родину», – подчеркнул лидер «эсеров».

В то же время парламентарий отметил, что обычно депортация назначается за нарушение визового режима нахождения в России, при аннуляции ВНЖ, РВП, патента, разрешения на работу или за нелегальный въезд в страну. «В общем, оснований для депортации предостаточно, и поэтому каждый год из России выдворяются десятки тысяч мигрантов. Соответственно, проводить эту процедуру надо не за бюджетные средства, а за счёт денег, которые в качестве специального сбора сами мигранты будут выплачивать при въезде в нашу страну», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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