Нидерланды уличили в помощи при уклонении от антироссийских санкций

Власти Нидерландов не пресекают случаи уклонения от антироссийских санкций. Танкеры с нефтью из России ходят без страховки и заправляются в нидерландских портах. Об этом сообщила член Европарламента от Нидерландов Софи Ин'т Велд.
Депутат написала письмо в Еврокомиссию, в котором привела результаты расследования газеты NRC. По данным журналистов, российские нефтяные танкеры обходят санкции, заправляясь в нидерландских водах. Суда часто меняют флаг, название и владельца, плавают без страховки и регулярно скрывают свое местоположение, отключая транспондер.
При этом органы власти в Нидерландах игнорируют проверки судов, перекладывая ответственность на разные ведомства, но никаких реальных действий для пресечения нарушений не предпринимают.
Софи Ин'т Велд задала вопрос, в курсе ли ЕК о таком способе обхода санкций и как собирается добиться от Амстердама обеспечения соблюдения антироссийских ограничений.
Амстердам, Зоя Осколкова
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