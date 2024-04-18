Рыбаки выловили более 1,7 млн тонн рыбы с начала года

Российские рыбаки добыли более 1,7 млн тонн рыбы с начала года по 15 апреля. Общий вылов вырос на 2,6% за год, а отдельных видов – более чем на 120%, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Добыча минтая выросла на 8% к уровню прошлого года до 1044,8 тыс. тонн, сельди тихоокеанской – на 13% до 222,1 тыс. тонн, а сельди балтийской – на 7% до 10,2 тыс. тонн. Заметнее всего увеличился вылов мойвы, которой рыбаки добыли 50,8 тыс. тонн, на 121% больше, чем в тот же период 2023 года.

При этом, добыча пикши упала на 37% до 18,6 тыс. тонн, шпрот – на 18% до 19,2 тыс. тонн, трески – на 6% до 124,9 тыс. тонн.

Около 82% вылова пришлось на Дальний Восток. Объемы рыбного производства достигли 1127,9 тыс. тонн, из которых 632,19 тыс. тонн уже доставили в порты.

Аналитики сообщили, что рыба возвращается в список покупок первой очереди для россиян. Доля покупателей рыбы выросла до 89%, а частота покупки – до 8,1 раз в квартал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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