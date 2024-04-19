Многие страны недовольны, что США используют их для выхода из кризиса – СМИ

Экономика США все заметнее влияет на финансы других стран, что вызывает недовольство по всему миру. Политика протекционизма американским компаниям может стать активнее в случае победы Дональда Трампа на выборах, и это только подливает масла в огонь, пишет Bloomberg.

Федрезерв предупредил, что снижение процентных ставок затягивается. Это привело к глобальной распродаже государственных облигаций и взлету доходности. От этого пострадали некоторые национальные валюты, курс которых по отношению к доллару резко упал.

«Власти Японии и Южной Кореи попытались помочь своим валютам. Индонезия посоветовала государственным фирмам воздержаться от крупных покупок в долларах. Аналогичное предупреждение выпущено в Малайзии», – говорится в статье.

Возвращение Штатов к протекционизму, в том числе, экспортному контролю, вызывает «негативную реакцию со стороны торговых партнеров». Европейский ЦБ призвал западные страны отказаться от «гонки за субсидиями». Аналитики считают, что гонка усилится, если к власти вновь придет Трамп.

«Вероятно, защита торговли усилится, если в Белый дом вернется Дональд Трамп. Его план по повышению тарифов на импорт из США приведет к созданию глобальной торговой системы, которая обесценит существующие правила и нанесет ущерб всем экономикам», – предупреждает издание.

В конце марта бюджетное управление Конгресса США заявило, что в ближайшие 10 лет дефицит бюджета страны взлетит почти с 1,6 трлн долларов до 2,6 трлн. Аналитики предупредили, что Штаты так долго использовали доминирующее положение доллара как дубину против других стран, что породили волну недовольства по всему миру.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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