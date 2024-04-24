Песков: Лондон маскирует проблемы в экономике переходом в «режим войны»

Британские власти пытаются скрыть трудности с экономикой с помощью перевода промышленности в «режим войны», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа массово пытается списать на мнимую агрессию России свои внутренние проблемы.

Песков заявил, что в России прекрасно знают, насколько британцам пришлось затянуть пояса.

«Многие пытаются использовать эту ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании, гражданам приходится не очень просто, поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак заявил о переводе промышленности «в режим войны». Кроме того, в следующие шесть лет оборонные расходы будут наращивать, чтобы к 2030 году они составили 2,5% ВВП или 87 млрд фунтов стерлингов в год. Данные меры принимаются из страха Лондона, что после победа над киевским режимом Москва продолжит военное шествие по Европе.

В марте глава Европейского совета Шарль Мишель предупредил о переходе экономики Евросоюза «в военный режим».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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