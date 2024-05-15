В России резко выросла стоимость парфюмерии

В России по итогам первого квартала резко выросла стоимость парфюмерной продукции. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», средняя стоимость флакона духов в РФ по итогам января – марта выросла на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1830 рублей. Для сравнения: в октябре – декабре духи в среднем обходились в 1483 рубля за флакон. В годовом выражении средняя стоимость духов в России стала ниже на 5% (2111 рубль за флакон по итогам первого квартала 2023-го).

За указанный период жители РФ потратили на духи 5,3 млрд рублей. Отмечается, что потребители начали брать флаконы объемом от 50 мл, которые стоят заметно дороже.

Кроме того, на российском рынке растет популярность отечественной парфюмерной продукции, а также товаров из Турции и арабских стран. За три месяца в РФ было произведено 6,1 млн флаконов духов, а импортировано – 2,4 млн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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