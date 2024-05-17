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Пятница, 17 мая 2024, 12:23 мск

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Россия получила рекордную выручку в рублях за экспорт в Европу

В марте 2024 года Россия получила рекордную долю выручки в рублях за поставки в европейские страны. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Согласно данным регулятора, в марте этого года доля рубля в поставках в Европу достигла рекордных 58,5%, увеличившись за месяц на 9,6 процентного пункта и на 10,8 процентного пункта за год», – передает РИА «Новости».

Наибольший рост доли рубля в марте наблюдался в расчетах африканских стран за товары из России – там она подскочила на 41,1 процентного пункта, до 51,4%. А больше всего в рублях за российские товары платят в Карибском бассейне (94%), Европе (58,5%) и Океании (55,8%).

При этом доля рублевых расчетов за российский экспорт в Азию в марте почти не изменилась, составив 41,5%, а в странах Америки выросла до 36,9% с 27,6% в феврале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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