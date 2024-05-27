российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 мая 2024, 16:08 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы

Фото: pixabay

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.

«Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону», – сказал министр.

Марлз не стал называть точный размер российских активов, замороженных в Австралии, но отметил, что настоящая сумма «значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации».

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что австралийские законы не позволяют конфисковать замороженные российские активы. Законодательство Австралии гарантирует возврат активов лицам, которые будут выведены из-под санкций. Более того, владельцы не только должны получить свои капиталы в полном объеме, но и проценты, которые будут начислены за то время, пока активы были заморожены.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В Турции мошенники обманывают россиян, желающих открыть счет в банке / Южная Корея запретила вход в порты двум якобы российским судам / Япония добавила в санкционный список девять российских компаний / Норвегия запретила въезд туристам из России / Берлин не собирается передавать Киеву блокированные российские активы / Евросоюз не отдаст России доходы от замороженных активов даже после завершения режима санкций / Еврокомиссия объявила о сроках первого изъятия у европейских банков доходов от российских активов / Европа решилась отдать Киеву доходы от «замороженных» российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,