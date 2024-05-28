За два года СВО многие западные компании передумали уходить из России

Зарубежные компании все меньше стремятся покинуть российский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.
По данным издания, в последнее время настроения иностранных корпорация заметно изменились. Многие и тех, кто в начале спецоперации России на Украине заявил о своем уходе из РФ, решили остаться.
В первую очередь на это повлияли условия выхода с российского рынка. Руководителям компаний приходится продавать свой бизнес по невыгодным ценам, а скидка порой может составлять до 90%.
Кроме того, в России восстанавливается потребительская активность, что делает страну привлекательной для торговли на фоне снижения аналогичных показателей других государств.
Данные Венского института международных экономических исследований говорят о том, что, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.
Москва, Зоя Осколкова
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