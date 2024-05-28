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Вторник, 28 мая 2024, 12:50 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко

За два года СВО многие западные компании передумали уходить из России

Зарубежные компании все меньше стремятся покинуть российский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.

По данным издания, в последнее время настроения иностранных корпорация заметно изменились. Многие и тех, кто в начале спецоперации России на Украине заявил о своем уходе из РФ, решили остаться.

В первую очередь на это повлияли условия выхода с российского рынка. Руководителям компаний приходится продавать свой бизнес по невыгодным ценам, а скидка порой может составлять до 90%.

Кроме того, в России восстанавливается потребительская активность, что делает страну привлекательной для торговли на фоне снижения аналогичных показателей других государств.

Данные Венского института международных экономических исследований говорят о том, что, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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