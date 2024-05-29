российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 мая 2024, 19:35 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Минэнерго перестанет публиковать статданные о производстве автобензинов

Министерство энергетики РФ в среду, 29 мая, заявило о прекращении публикации еженедельных данных о производстве автобензинов и дизтоплива в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится»Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников. Закрытие статистики будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом. Публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

В России предложили новые меры сдерживания цен на бензин / Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подорожал впервые с января / В России сократилось производство бензина / Стоимость тонны бензина Аи-95 на бирже впервые с сентября превысила 65 тысяч рублей / Бензин Аи-95 на бирже подорожал до уровня сентября-2023 после атак ВСУ по российским нефтезаводам / Биржевые цены на бензин в России начали расти после атак беспилотников по нефтезаводам / Нефтяники «выкрутили руки» правительству: в Госдуме объяснили, почему в России растут цены на автомобильное топливо / В России на полгода запретят экспорт бензина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,