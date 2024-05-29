Минэнерго перестанет публиковать статданные о производстве автобензинов

Министерство энергетики РФ в среду, 29 мая, заявило о прекращении публикации еженедельных данных о производстве автобензинов и дизтоплива в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится»Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников. Закрытие статистики будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом. Публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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