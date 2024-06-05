В России зафиксирован рост цен на бензин и дизель

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 5 июня, сообщила о росте средних розничных ценах на моторное топливо. Так, с 27 мая по 3 июня цена на бензины выросла на 0,3%, или на 14 копеек – до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива – на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, также говорится: «С 27 мая по 3 июня Аи-92 подорожал на 0,27% – до 51,13 рубля за литр, Аи-95 – на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% – до 69,96 рубля за литр».

«Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе – на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%», – сообщили также в ведомстве.

Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек – до 55,23 рубля за литр, дизтоплива – на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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