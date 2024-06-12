Немецкий энергоконцерн заявил о расторжении долгосрочного договора на поставку российского газа

Немецкий концерн Uniper объявил о расторжении долгосрочного газового контракта с «Газпром экспортом» после получения соответствующего разрешения со стороны арбитража в Стокгольме. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Uniper приняла решение расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически прекратила долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией «Газпром экспорт». Это решение стало возможным после того как арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года», – уточняется в заявлении немецкого концерна.

В Uniper пояснили, что контракты на поставку газа были заключены до середины 2030-х годов. Сотрудничество немецкого концерна с РФ началось в 1970-х годах.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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