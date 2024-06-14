Путин назвал воровством заморозку российских активов на Западе

Президент России Владимир Путин назвал воровством заморозку российских активов западными странами. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством МИД РФ.

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», – сказал российский лидер.

Ранее Еврокомиссия объявила об изъятии у европейских банков доходов от замороженных российских активов в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи заявил, что конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, и в случае «экспроприации» Москва предпримет ответные меры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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