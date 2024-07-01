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Понедельник, 1 июля 2024, 11:41 мск

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Уходящие из России компании заплатили в бюджет в 40 раз больше прогноза

Уход из России иностранных компаний в 2024 году принес бюджету 84 млрд рублей, что превысило прогноз в 40 раз. Отчасти это связано с тем, что сделки по продаже российских активов завершили гиганты, заявившие о своем уходе два года назад.

По результатам первых шести месяцев текущего года госбюджет получил 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, в то время как в финансовый план заложено всего 2,1 млрд, пишут «Известия». По сравнению с I полугодием 2023 года, в 2024-м рост поступающих в казну платежей составил 2,5 раза.

В конце 2022 года власти ввели правила для продажи активов в России нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки одобряются правительственной комиссией по иностранным инвестициям, а уходящие инвесторы при продаже активов должны предоставить не менее 50% скидки от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

Осенью 2023 года вырос сбор с уходящих компаний, если ранее он был на уровне 10%, а произвести его можно было в течение 90 дней, то теперь он составляет 15% от рыночной стоимости активов и на его оплату дается месяц.

Тем временем, выход нерезидентов продолжается, хотя и условия оказались сильно затруднены. По словам экспертов, отчисления в бюджет оказались выше прогнозов по нескольким причинам. В частности, завершили сделки крупные фирмы, заявившие об уходе ранее: например, Danone, Hewlett-Packard (HP), Hyundai. Кроме того, безвозмездные поступления распределяются очень неравномерно – от трех до пяти месяцев, поэтому в бюджет могли поступить средства от договоренностей, которые заключались еще в прошлом году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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