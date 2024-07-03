В Госдуме признали ошибочным решение заморозить пенсионные накопления

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России в среду, 3 июля, заявил, что заморозка пенсионных накоплений в 2014 году была ошибкой, и сейчас обсуждается вопрос возвращения к прежним нормам, но надо все тщательно проанализировать, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Аксаков сказал: «Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры. Возвращение к тем правилам игры, к тем нормам, которые действовали до 2014 года, обсуждается. Это вопрос дискуссионный, надо все тщательно проанализировать».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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