США хотят запретить России использовать международный экологический сертификат рыболовства

Американские сенаторы пытаются добиться запрета для России на использование международного экологического сертификата рыболовства. Если ограничение вступит в силу, это закроет российским рыбопромышленникам выход на международный рынок. Об этом пишет РБК.

Сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу обращение с требованием запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства. Такой сертификат гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов.

Экосертификат – обязательный элемент доступа рыбопродукции на развитые рынки, прежде всего в ЕС, который выступает крупнейшим в мире импортером. В 2022 году Евросоюз закупил рыбы и морепродуктов на 95 млрд долларов – это половина всего объема мировой торговли рыбой.

США уже вводили санкции против российской рыбы, а Европейский совет утвердил решение об исключении рыбной продукции российского происхождения из системы автономных тарифных квот ЕС, чтобы лишить ее преимущества беспошлинной торговли в ЕС до 2026 года. При этом Морской попечительский совет не только сохранил для российских рыбаков действовавшие сертификаты, но и в срочном порядке позволил крупным компаниям из России завершить процедуру получения новых сертификатов.

Сенаторы указывают на то, что средства от продажи рыбы поддерживают экономику РФ, а экомаркировка на российских морепродуктах скрывает их происхождение от добросовестных покупателей и порождает «ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами из северной части Тихого океана».

В свою очередь российские рыбопромышленники напомнили, что системы экологической сертификации позиционировали себя как негосударственные системы, не имеющие отношения к политике – они фокусировались исключительно на экологической повестке и сохранности водных биологических ресурсов. Теперь же США, оказывая давление на Морской попечительский совет, хотят превратить европейские рынки рыбопродукции – как и многие другие – в «заповедник прибыли» для американских рыбопромышленников, искусственно вытолкав российских конкурентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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