США ввели запрет на закупки урана из России, но оставили лазейку в законе

В США 12 августа вступает в силу закон о запрете импорта урана из России. Впрочем, это не окажет существенного влияния на рынок, так как возможность закупок российского топлива для АЭС у Вашингтона сохранилась.

По словам директора АНО «Атоминфо-центр» Александра Уварова, в документе есть оговорка, что поставки обогащенного уранового продукта из России могут быть осуществлены «в порядке исключения».

Американские атомные компании, в первую очередь Centrus, уже воспользовались этой лазейкой. Первые исключения из запрета уже выданы Министерством энергетики США.

Запрет на импорт урана из России были принят американским сенатом 30 апреля 2024 года и подписан президентом Джо Байденом 12 мая. Согласно закону, до 2028 года министр энергетики США может разрешать поставки российского урана в случае отсутствия альтернативных источников для поддержания работы ядерных реакторов или если это отвечает национальным интересам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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