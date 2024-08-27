Россияне стали тратить меньше денег, отдавая предпочтение крупным покупкам

Потребительские настроения россиян снизились до минимума с начала года. Интерес население проявляло лишь к покупкам автомобилей и товаров длительного пользования, которые потом все равно подорожают. Тем временем, снижаются и темпы необеспеченного кредитования. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Согласно результатам опросов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) для Банка России, инфляционные ожидания на год вперед росли четвертый месяц подряд и стали максимальными с начала года, потребительские настроения респондентов опустились до минимума с начала года и ниже прошлогодних уровней. Если потребительские ожидания снижаются дольше и значительнее, то оценки текущих настроений снижаются второй месяц и менее существенно, передает «Коммерсант».

Пессимизм наблюдается во всех входящих в состав индекса настроений компонентов: взгляды на экономические перспективы страны на год и пять лет, оценки личного материального положения на ближайший год; респонденты стали хуже оценивать и фактическое изменение личного материального положения за год. Выросла лишь доля тех, кто считает благоприятным момент для крупных покупок.

В то же время почти не меняется доля тех, кто предпочитает делать сбережения, – 51,5%, а тех, кто намерен тратить, чуть снизилась – до 30,6%. Предпочтения сбережений сместились от банковских депозитов (42% респондентов, минус 4 п. п. за месяц) к наличным (29%, плюс 3 п. п. за месяц), что может указывать на локальный всплеск отложенного спроса.

Замедлилась и динамика потребительского кредитования – до 1,4% месяц к месяцу против около 2% с марта по июнь. На это повлияло ужесточение макропруденциальных мер и жесткость монетарной политики. При этом аналитики ЦБ отмечают, что динамика сегмента кредитных карт, который в меньшей степени зависит от изменения ключевой ставки из-за в целом высокого уровня ставок и особенностей, связанных с льготным беспроцентным периодом, остается достаточно высокой.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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