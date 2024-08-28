российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 августа 2024, 16:33 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Китай сокращает поставки редкоземельных металлов в Европу

Фото: FreePik

Китай сокращает экспорт редкоземельных металлов, таких как германий и галлий. Ограничения уже привели к значительному росту их стоимости в Европе. Об этом сообщает Financial Times.

Указанные металлы играют существенную роль в производстве микрочипов, электроники и аккумуляторов. Китай является основным мировым производителем и экспортером этих металлов.

«По данным Геологической службы США, Китай производит 98 % мирового объема галлия и 60 % мирового объема германия. Зависимость Запада от китайских поставок критически важна», – говорится в статье.

Более того, КНР может сократить экспорт материалов для солнечных панелей и ветряных турбин, что затруднит развитие возобновляемой энергетики в странах ЕС. Это нанесет серьезный удар по так называемой «зеленой» стратегии Европы.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Сбой связи привел к хаосу в Нидерландах / Два польских солдата ранили друг друга при передаче оружия / «Повод для обеспокоенности есть»: в Кремле согласны с Трампом о риске мировой войны / В Польше закончилось оружие для Украины / НАТО готовит экстренное заседание по запросу Киева / У них там «демократия»: Лукашенко высказался о задержании основателя Telegram / Кремль допустил, что «дело Дурова» окажется политическим / В Лондоне восемь человек были ранены во второй день карнавала

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Китай,