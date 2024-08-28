Китай сокращает поставки редкоземельных металлов в Европу

Китай сокращает экспорт редкоземельных металлов, таких как германий и галлий. Ограничения уже привели к значительному росту их стоимости в Европе. Об этом сообщает Financial Times.

Указанные металлы играют существенную роль в производстве микрочипов, электроники и аккумуляторов. Китай является основным мировым производителем и экспортером этих металлов.

«По данным Геологической службы США, Китай производит 98 % мирового объема галлия и 60 % мирового объема германия. Зависимость Запада от китайских поставок критически важна», – говорится в статье.

Более того, КНР может сократить экспорт материалов для солнечных панелей и ветряных турбин, что затруднит развитие возобновляемой энергетики в странах ЕС. Это нанесет серьезный удар по так называемой «зеленой» стратегии Европы.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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