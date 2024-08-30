В России впервые почти за 30 лет могут сократиться наличные в обороте

По итогам 2024 года в России может уменьшиться объем наличных в обороте. С таким прогнозом выступил Центробанк. Если ожидания регулятора сбудутся, это будет первое сокращение за календарный год как минимум с 1998 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ и Росстата.

«Изменение объема наличных денег в обращении по итогам 2024 года прогнозируется в диапазоне от -0,2 до 0,2 триллиона рублей. Ожидается, что во втором полугодии повышенный по сравнению с сезонной динамикой возврат наличных денег в банки снизится, но продолжит влиять на динамику показателя в 2024 году», – говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

По словам аналитиков, сокращение денежной массы произойдет из-за ужесточения монетарной политики ЦБ, потенциал роста ставки сохраняется на заседаниях в сентябре, октябре и декабре. Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам, что, в свою очередь, будет способствовать притоку средств населения в банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении.

Кроме того, сокращению объема наличных способствует распространение безналичных платежей. Использование банкнот и монет все менее привлекательно для населения, в то время как использования безналичных расчетов продолжает совершенствоваться. Возможность моментально переводить деньги между своими счетами снизила спрос на наличность.

За первое полугодие объем наличных в обращении в России сократился уже почти на 430 млрд рублей. Аналогичная ситуация складывалась в первом полугодии 2014 года (-222 млрд рублей), 2015 года (-512 млрд) и 2019 года (-146 млрд), однако падение компенсировалось, причем значительный рост наличных в обращении традиционно происходит в декабре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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