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Среда, 18 сентября 2024, 11:43 мск

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Китай добавил девять американских компаний в санкционный список

Фото: FreePik

Китай вводит санкции против девяти американских компаний за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР.

Компании США попали под ограничительные меры из-за продажи оружия Тайваню, что «серьезно нарушает принцип одного Китая». МИД КНР называет такой шаг вмешательством во внутренние дела страны.

«Это наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», – говорится в сообщении.

В «черный» список внесли Sierra Nevada Company, Rocker Rudder Company, Cube Company, S3 Aviation Defense Company, Tecom Company, Text Mining Company, Earth Management Company, ACT1 Federal Company и Essaouira Company. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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