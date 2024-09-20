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Пятница, 20 сентября 2024, 23:49 мск

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Глава МИД Венгрии сделал откровенное заявление о политике ЕС

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

«Санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <...> Я хотел бы подчеркнуть – вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. <...> Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», – констатировал он (цитата по РИА «Новости»).

Сийярто обратил внимание, что венгерским фирмам никогда не придется отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, поскольку в их стране «это не ругательство».

Стоит отметить, что ранее венгерский министр заявлял, что члены Евросоюза ведут себя лицемерно, когда критикуют Будапешт за покупку нефти у Москвы, а сами делают то же самое, но «тайком и ханжески».

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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