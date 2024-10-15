Позиция «высокой морали»: Брюссель пытается убедить Европу полностью отказаться от российского газа

Еврокомиссия убеждает страны ЕС не опасаться прекращения газового транзита из России через территорию Украины. Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, газохранилища Евросоюза заполнены на 95%, что позволяет не бояться дефицита.

Еврочиновник признала, что некоторые страны ЕС продолжают приобретать российский газ, но при этом допустила показательную антироссийскую оговорку, что это «опасный политический выбор, а не необходимость». «Нет никаких извинений, вы можете жить без российского газа», – сказала она (цитата по ТАСС).

Симсон также отметила, через территорию Украины сегодня поставляется всего лишь около 14 млрд кубометров российского газа, который идет главным образом в государства, у которых нет выхода к морю. При этом еврокомиссар уточнила, что страны ЕС резко нарастили закупки российского СПГ в последние месяцы. По ее словам, импорт газа в 2024 году, скорее всего, будет выше, чем в 2023 году.

«Мы видим, что за последние месяцы поставки газа из России оказались значительно выше, чем этого можно было ожидать от долгосрочных контактов. Есть высокая вероятность, что уровень импорта российского газа в 2024 году окажется выше, чем в 2023 году. Я обратилась к министрам, еще не поздно, еще только середина октября, еще можно сменить эту тенденцию и закончить год с более низким уровнем импорта, чем в 2023 году. Я призвала правительства обратиться к своим энергетическим компаниям с позиции высокой морали», – заявила Симсон, которая в следующем месяце покинет Еврокомиссию.

Люксембург, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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