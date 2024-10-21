ЕС готовит новый пакет санкций против России

Западным СМИ стало известно о разработке нового пакета санкций Евросоюза против России. Как пишет газета Politico со ссылкой на дипломатические источники, рестрикции будут направлены против российского экспорта энергоносителей.

Как отмечается, Еврокомиссия обеспокоена, что в текущем году страны ЕС увеличили закупки сжиженного газа из России. По сведениям издания, новые санкции начнут разрабатывать в ЕС в начале января – после того как завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС.

Источники газеты пояснили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство страны в ЕС, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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