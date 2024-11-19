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Вторник, 19 ноября 2024, 11:22 мск

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Китайские банки блокируют счета неподсанкционных российских компаний

Китайские банки блокируют счета российских компаний, юридический адрес которых совпадает с данными подсанкционных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

Такие банки как Chouzhou Commercial и Bank of China начали блокировать счета компаний, не находящихся под ограничениями, в том числе зарегистрированные в Гонконге, Турции и России. Поводом послужили адреса, совпадающие с данными санкционных лиц.

Дело в том, что банки автоматизируют проверку своих клиентов в связи с необходимостью соблюдения санкционных правил, которые требуют тщательного мониторинга информации о клиентах. Если компания зарегистрирована по одному адресу с санкционным лицом, это считается сигналом для дополнительной проверки.

Для того чтобы снять блокировку, компаниям нужно сменить адрес регистрации. Но это не всегда возможно или коммерчески обоснованно, особенно если у организации есть связь с санкционным лицом. Банки могут потребовать дополнительные доказательства, что компания не имеет отношения к санкциям, а процедура проверки может занять много времени.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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