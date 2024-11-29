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Пятница, 29 ноября 2024, 10:25 мск

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Китай активно снижает зависимость экономики от доллара

Китай активно переходит на расчеты в национальных валютах, таким образом снижая зависимость своей экономики от долларов. Об этом сообщает газета Global Times.

Давление, оказываемое на Китай со стороны США и других западных стран, усиливается, что отражается не только в торговом секторе, но и в денежно-кредитной политике. Накануне обменный курс юаня составил 7,25 за доллар, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца. В этих условиях власти КНР принимают необходимые меры для смягчения последствий.

"(Китай) активно наращивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, что не только снижает чрезмерную зависимость от доллара США, но и облегчает и либерализует торговлю», – говорится в статье.

По словам авторов издания, Пекин продвигает новые пути валютного сотрудничества, подписывая соглашения о валютных свопах с другими странами и создавая региональные механизмы финансовой стабильности.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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