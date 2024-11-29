Прибалтика скоро отключится от российской электросети

Эстония, Латвия и Литва в феврале 2025 года начнут присоединение к синхронной зоне электроснабжения континентальной Европы, отключившись от российских сетей. Об этом говорится в сообщении эстонской энергетической компании Elering.

Как отмечается, сейчас прибалтийские государства работают в системе IPS/UPS, в которой частота электроэнергии централизованно контролируется Россией. Синхронизация с зоной континентальной Европы позволит осуществлять независимое управление частотой электросетей стран Балтии.

«8 февраля балтийские TSO отключат электросистемы Эстонии, Латвии и Литвы от IPS/UPS и начнут совместный тест изолированной работы. Синхронизация электросистем Балтии с синхронной зоной континентальной Европы запланирована на 9 февраля 2025 года», – говорится в сообщении.

Таллин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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