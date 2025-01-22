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Среда, 22 января 2025, 20:53 мск

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Инфляция-2025 в России начала обгонять прошлогодний рост цен

С начала 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составила 100,92%. Как следует из материалов статистического ведомства, нынешняя инфляция уже начала обгонять прошлогоднюю, когда за весь январь этот показатель составил 100,86%.

По данным Росстата, в первом месяце 2025 года среднесуточный прирост цен оценивается в 0,046%, тогда как январе-2024 повышение было на уровне 0,028%.

Ранее сегодня на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин вновь обратил внимание представителей кабинета министров, что «нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбалансов в экономике, на потребительском рынке».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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