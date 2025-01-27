В России банкротятся производители крепких спиртных напитков

В России сокращается число производителей крепких спиртных напитков. За четыре года с рынка ушли более 100 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Фокус».

«Число производителей крепкого алкоголя в России за четыре года сократилось на 17,17%, с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года с рынка ушли 109 организаций», – сообщается в статье. В 2021 году отрасль насчитывала 396 производителей, к январю 2025 года – 328. Число регистраций за данный период составило всего 17.

Северная Осетия является лидером по общему числу производителей крепкого алкоголя в стране – там действует 34 таких предприятия. Кроме того, по этому показателю список возглавляют Московская область (23), Дагестан и Москва (по 22). В столице при этом за последние четыре года закрылись треть таких фирм.

На декабрь 2024 года 62,8% организаций производят водку, виски, бренди, джин и другие дистиллированные напитки. На втором месте с 26,52% доли рынка – производство пищевого спирта. Третья строчка у направления «Перегонка, очистка и смешивание спиртов» – 9,76% доли.

179 производителей из 328 не имеют лицензии на производство крепкого алкоголя. У большинства из них объяснимые причины – банкротство, ликвидация, вновь образованные компании, не успевшие еще получить лицензию. Однако у 30 компаний имеются признаки нелегальной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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