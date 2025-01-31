Цены на газ в Европе вновь выросли

Биржевая стоимость природного газа в Европе превысила $570 за тысячу кубометров, достигнув уровня 31 октября 2023 года, передает «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Котировки на мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в течение дня прибавили почти 2,5%, увеличившись до $570,7.

Агентство отмечает, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $557,1 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в ЕС пообещали добиваться от Киева возобновления транзита российского газа через Украину.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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