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Понедельник, 3 февраля 2025, 10:22 мск

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Британский премьер анонсировал новые санкции против энергокомплекса России

премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Скриншот видео theguardian.com

Великобритания намерена и дальше работать над антироссийскими санкциями, направленными на торговлю энергоносителями и компании военно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер.

О новых ограничениях британский министр сообщил в преддверии неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. «Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием давления, направленного на доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы, чтобы сокрушить военную машину Путина», – говорится в заявлении.

Стармер считает, что такие меры вместе с военной помощью Украине приблизят достижение мира.

В настоящее время Евросоюз ввел 15 пакетов антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что работа над 16-м пакетом уже ведется. Великобритания не входит в ЕС, а вводит ограничительные меры самостоятельно.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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