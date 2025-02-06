Уходящий из России бизнес добавил в казну 55 млрд рублей

Уходящие с российского рынка компании в январе внесли в бюджет около 55 млрд рублей, что превышает годовой план в 185 раз. Аналитики считают, что процесс продолжится, но не так масштабно. Об этом пишет газета «Известия».

Громких продаж иностранного бизнеса в этом году еще не было – сейчас в основном завершаются сделки, начатые в 2022-2024-х. За первый месяц 2025-го в казну поступило 54,7 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, следует из оперативных данных «Электронного бюджета». При этом прогноз на весь год по этой статье в 185 раз ниже – 295 млн.

По прогнозам экспертов, процесс выхода иностранных компаний продолжится, но уже не в таких масштабах. Основной массив фирм, которые хотели покинуть рынок России, уже сделали это за последние три года. В 2025-м продать свой бизнес могут, например, австрийский Райффайзенбанк и американский «Голдман Сакс». Впрочем, о таких планах они заявили уже три года назад, но всё еще работают в России.

Кроме того, в 2025-м Россию могут покинуть некоторые китайские производители – но не из-за санкций, а на фоне низкой рентабельности продаж. Так, в этом году, по прогнозам представителей крупных автодилеров, с высокой долей вероятности РФ могут покинуть Livan, Kaiyi, Foton. Причина – в низкой доходности.

Уход бизнеса вынуждает ускорять процессы импортозамещения и параллельного импорта, но это разгоняет цены, говорят аналитики. К тому же полученная от продажи активов после уплаты взносов, должна конвертироваться в валюту и выводиться из страны – это давит на курс рубля. Впрочем, ответные ограничения на вывоз валюты, а также сократившееся число банков, которые могут проводить такие операции, привели к тому, что деньги от продажи активов «зависают» на специальных счетах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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