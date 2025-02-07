Европейские банки ужесточают условия по вкладам для россиян

Европейские банки повышают требования по минимальному остатку на счете для граждан России. При этом даже соблюдение всех условий не гарантирует, что кредитная организация не откажет в обслуживании.

В 2022 году европейские банки повысили порог минимального остатка на депозитах до 2 млн долларов. Тенденция по резкому ужесточению требований со стороны кредитных организаций для граждан России наблюдается последние полгода. С тех пор лимит несколько раз увеличивался и в некоторых банках достигает 15 млн долларов, передает РБК.

Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и другие страны. Деньги переводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Клиенты с российским паспортом уходят из европейских банков и из-за усиления комплаенса.

Более того, порой банки принимают определенные меры, подталкивающие вкладчиков к закрытию депозита. Так UBS выделил все счета до 5 млн долларов в отдельный департамент, который по уровню обслуживания сильно уступает классическому пониманию клиентов, что также вынуждает их уходить добровольно из банка, так как нет возможности получать должный сервис.

Изменения затронули не только граждан и резидентов России, но и граждан РФ – резидентов Европейского союза, формально не подпадающих под санкции.

По словам экспертов, европейские банки поднимают размер минимального остатка на счете, потому что обслуживание граждан России для них очень дорого обходится из-за санкционных рисков. Банкам становится финансово невыгодно содержать отделы комплаенса, которые бы регулярно проверяли российских клиентов с точки зрения всех санкционных и геополитических рисков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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