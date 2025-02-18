Расчеты в долларах и евро за экспорт из России снизились до минимума

По итогам 2024 года американская и европейская валюты занимают наименьшую долю в структуре при расчетах за экспорт российских товаров. Об этом свидетельствует статистика Центробанка РФ. В первую очередь использование доллара и евро сократили страны Азии и Европы.

Доля долларов и евро в расчетных операциях за экспорт составила 18,6%, за год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6%. Это произошло на фоне роста доли валют дружественных стран до 40,2% с 29,4% годом ранее. Рубль второй год подряд занимает наибольшую долю – 41,3%. Впрочем, с 2023 года этот показатель вырос всего на 2,3 п.п., передает РБК. При расчетах за импорт доллары и евро также впервые заняли наименьшую долю по итогам года.

Доля американской и европейской валют сокращается с 2022 года, после введения масштабных антироссийских санкций. За год до этого показатель составлял 84,6%, но по итогам 2022-го сократился до 63,6%.

Как показывает статистика, сокращают использования долларов и евро государства Азии и Европы. Так азиатские страны, которые являются крупнейшими российскими торговыми партнерами, в 2024 году в основном использовали дружественные валюты – 46,6%, за год показатель вырос на 10,9%. Также по этому направлению незначительно выросла доля рубля – на 1,2 п.п., до 37,4%. Доля долларов и евро упала на 12,1 п.п., до 16%.

Европа для оплаты экспорта в основном использовала рубль – его доля составила 60,3%, за год увеличившись на 11 п.п., доля валют дружественны стран выросла на 2,7 п.п., до 10,2%. Доля долларов и евро сократилась на 13,7 п.п., до 29,5%.

Африка в расчете с Россией использует в основном рубль – его доля достигла 48,8% (плюс 11 п.п. за год). Доллары и евро, а также валюты иных стран заняли примерно по 25%.

Ожидаемо, что при расчетах со странами Америки доллары и евро остаются основной валютой – показатель 2024 года составил 67,5%, однако за год он снизился на 7,3 п.п. Доля рубля, напротив, выросла – до 30,1%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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