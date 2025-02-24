Литва разрывает энергосообщение с Россией

Литовский энергооператор начал демонтаж опор линии электропередач между Круонисской ГАЭС и Советском (Калининградская область). Это первая линия электропередачи, участок которой будет ликвидирован после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

«В течение следующих полутора лет после завершения всех работ по демонтажу линий с Белоруссией и Калининградом мы вместе освободим более 900 га площади, которая до сих пор находилась в зонах защиты линий электропередачи», – отметил глава литовского оператора Litgrid Рокас Масюлис, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как уточняется, полный демонтаж линий электропередач, в том числе с Белоруссией, предполагается завершить до конца 2026 года.

8 февраля 2025 года страны Балтии отключились от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), а 9 февраля подключились к энергозоне континентальной Европы.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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