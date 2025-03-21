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Пятница, 21 марта 2025, 10:32 мск

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Утечку капитала из ЕС оценили в 300 млрд евро в год

Ежегодно европейский рынок теряет около 300 млрд евро. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

«Около 300 миллиардов евро капитала утекает из европейского рынка каждый год. Поэтому сегодня мы снижаем цены на энергетику и упрощаем правила для частных инвестиций», – сказал Кошта.

Глава Евросовета сообщил, что ЕС намерен на 25% сократить список бюрократических правил для крупного бизнеса и на 35% – для малого и среднего предпринимательства (МСП). По мнению Кошты, это упростит работу для всех компаний в европейском экономическом пространстве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложениями по увеличению оборонного бюджета Евросоюза. Согласно ему, необходимо выделить 800 млрд евро на европейскую оборону.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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