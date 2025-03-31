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Понедельник, 31 марта 2025, 13:22 мск

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В России обрушились продажи смартфонов

В России резко снизились продажи смартфонов. Падение касается всего рынка электроники, но в секторе продаж телефонов – это рекордное обрушение за всю историю. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на игроков российского рынка.

Для продавцов смартфонов в РФ I квартал 2025 года стал едва ли не худшим в истории – реализация этих гаджетов обрушилась более чем на 20%. Реализация в штуках сократились на 26% и на 25% в деньгах – до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей.

«Это рекордное падение рынка, такого не было в истории – если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники в Россию фактически прекратились примерно на полтора месяца», – утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам собеседников издания, ключевыми факторами снижения продаж стали очень высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с портативной электроникой, и с ноутбуками и планшетами.

Эксперты пояснили, что динамика связана с эффектом охлаждения экономики, вызванным мерами правительства по снижению потребительской активности в целях борьбы с инфляцией. Смартфоны и компьютеры не относятся к товарам первой необходимости, такие покупки часто совершаются при наличии свободных средств. Кроме того, значительная доля смартфонов приобреталась в кредит. Нынешний уровень процентных ставок оказывает сдерживающее влияние на кредитование в целом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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