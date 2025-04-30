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Среда, 30 апреля 2025, 17:44 мск

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Западный бизнес готовится к отмене санкций против России

Западный бизнес готовится к возвращению на российский рынок в случае отмены санкций. Об этом пишет авторитетная британская деловая газета The Financial Times.

«Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

При этом издание обращает внимание, что в этой направлении большой проблемой для западных компаний остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что Европейский союз и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций.

Лондон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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