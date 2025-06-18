Каспийский трубопроводный консорциум подготовил иск к Киеву

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал процедуру для подачи иска к киевскому режиму по ущербу от удара беспилотников по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Как сообщил гендиректор консорциума Николай Горбань, Киев до сих пор не отреагировал на запрос Казахстана по атаке на «Кропоткинскую» и не дал никаких гарантий.

«Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», – уточнил Горбань (цитата по ТАСС).

Вооруженные формирования Украины несколько раз наносили удары по станции «Кропоткинская». Как сообщали в Минобороны России, одна из атак атак с помощью дронов была совершена 24 марта около двух часов ночи. 17 февраля ВСУ также атаковали эту станцию, в результате чего она была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Согласно заявлению КТК, украинская атака с использованием беспилотников на другой объект, расположенный в России, – нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» привела к приостановке транспортировки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), возобновление процесса в обозримом будущем невозможно.

«Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США», – уточнялось в заявлении КТК.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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