«Идеальный шторм»: Греф оценил ситуацию в экономике России

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал сложившуюся в настоящий момент ситуацию в российской экономике «идеальным штормом».

«Мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом», – сказал Греф в ходе делового завтрака в рамках ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Так он высказался о ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка в реальном выражении, вынуждающей бизнес откладывать инвестиции, что создает угрозы для экономического развития. «Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное – на перспективе двух-трех лет», – сказал Греф, чьи слова приводит РИА «Новости».

В числе проблем он также упомянул отставание в производительности от развитых стран: «По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз».

Также Греф затронул ситуацию с курсом валют. По его мнению, нынешний курс рубля 78-79 за доллар создает слишком много проблем для экспортных отраслей и для бюджета. «Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100 и выше рублей по отношению к доллару», – заявил банкир.

Греф подчеркнул, что бюджет сейчас сталкивается с повышенным дефицитом и в конце года Минфин окажется перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками, передает РБК.

Похожее мнение накануне высказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей. Он отметил, что при крепком курсе рубля экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал вредным нынешнее укрепление рубля для российской экономики и бюджета. По его оценке, курс рубля к доллару нужно «отруливать» к уровню 90+.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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