Греф ожидает непростой 2026 год для бизнеса и банков

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал непростой 2026 год для российского бизнеса и банков. Об этом он заявил на годовом общем собранииакционеров.

«Уже сейчас видно, конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок Центрального банка», – приводит слова Грефа «Прайм».

Однако, отметил он, уже сейчас понятно, что 2026 год не будет простым, «потому что первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна».

Греф призвал за текущий год набрать «хорошую форму», чтобы в следующем году «не разочаровать инвесторов».

Напомним, 6 июня Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин спрогнозировал снижение ставки к сентябрю до 18%, а к концу 2025 года до 13-15%. Он указал, что цифры по инфляции «этому способствуют», отметив, что в экономике «наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения», передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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