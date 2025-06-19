Мантуров назвал оптимальный курс рубля

Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, которые приводит РИА «Новости», при крепком курсе рубля сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Стоит отметить, что гендиректор «Северстали» Александр Шевелев говорил, что комфортным уровнем курса для российских металлургов является 90-100 рублей за доллар, а при нынешнем крепком рубле возможна даже остановка некоторых металлургических производств в России.

Похожего мнения придерживается глава ВТБ Андрей Костин, который назвал вредным нынешнее укрепление рубля для российской экономики и бюджета. По его оценке, курс рубля к доллару нужно «отруливать» к уровню 90+.

Рубль в этом году заметно укрепился. С начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, тогда как начинал этот год он с отметки 101,68 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ведомство рассматривает крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком. По его словам, дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений со стороны ЦБ.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube