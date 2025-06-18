Всё зависит от ЦБ: Решетников оценил перспективы курса рубля

Динамика курса рубля будет зависеть в первую очередь от денежно-кредитной политики, которую проводит Банк России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Международного Петербургского экономического форума.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП (денежно-кредитной политики). Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ», – сказал Решетников (цитата по РИА «Новости»).

Центробанк РФ 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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