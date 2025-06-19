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Четверг, 19 июня 2025, 17:10 мск

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Глава ВТБ счел вредным для экономики укрепление рубля

Глава ВТБ Андрей Костин считает вредным нынешнее укрепление рубля для российской экономики и бюджета.

«Я считаю, что оно вредное сейчас», – сказал он в интервью «Известиям» в ответ на вопрос о возможных рисках из-за укрепления рубля.

По мнению Костина, курс рубля к доллару нужно «отруливать» к уровню 90+.

Одним из факторов чрезмерного укрепления рубля глава ВТБ назвал требование о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров. «Зря мы сегодня продаем валюту», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, что официальный курс доллара на 19 июня, установленный ЦБ, составляет 78,71 рубля. С января, по данным Bank of America, рубль вырос более чем на 40% по отношению к доллару.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ведомство рассматривает крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком. По его словам, дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений со стороны ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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