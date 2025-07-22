Россия ввела запрет на въезд для европейцев в ответ на два пакета санкций ЕС

Россия расширила список европейцев, которым запрещен въезд в страну. Это стало ответом Москвы на очередные пакеты антироссийских санкций Евросоюза.

17-й и 18-й пакеты ограничительный мер в отношении РФ были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля соответственно. «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», – сообщили в МИД РФ.

В «черный» список вошли силовики, государственные и коммерческие организации, граждане стран-членов ЕС и ряда других западных государств, ответственные за оказание военной помощи Киеву, участвующие в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, те, кто пытается подорвать территориальную целостность России и блокировать движение российских судов и грузов в Балтийском море.

Кроме того, под ответные санкции попали представителях евроструктур и госорганов, причастные к преследованию россиян за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающиеся созданием «трибунала» в отношении российского руководства, выступающие за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима.

Запретные меры введены также в отношении ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающиеся навредить отношениям России с другими государствами, «отличившихся» своей русофобской риторикой гражданских активистов и представителей научного сообщества, депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка. Последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ», – заключили в МИД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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