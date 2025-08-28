Кремль – о ситуации на рынке топлива: Всё под контролем, несмотря на удары Киева

Отечественный топливный рынок полностью обеспечен, несмотря на удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские НПЗ и возможный рост стоимости бензина.

По его словам, правительство принимает меры для стабилизации цен на топливо, включая запрет на экспорт бензина. Ситуация находится под контролем, заверил Песков.

«Рынок топлива полностью обеспечен. Существуют колебания цен по разным причинам, но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители, на бензин оставался в стабильной зоне», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Россия принимать дополнительные меры по защите от украинских ударов по НПЗ, и не опасаются ли власти дефицита на рынке топлива и роста цен.

Песков напомнил о продлении запрета на экспорт бензина. «Поэтому меры принимаются, рынок стабильный и ситуация под контролем», – подчеркнул он.

Накануне кабмин РФ продлил временный запрет на экспорт автомобильного бензина, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 30 сентября для всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты. Запрет для непроизводителей будет действовать до 31 октября.

По данным Росстата, с 18 по 25 августа стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 0,6% – до 58,83 рубля за литр, Аи-95 – на 0,63% до 64,22 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% – до 84,78 рубля. По сравнению с прошлым годом стоимость бензина в стране взлетела на 11,06%.

Меж тем биржевые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарной бирже в четверг продолжили расти. Так, стоимость Аи-95 увеличилась на 0,86%, до 78 489 рублей за литр. Летнее дизтопливо дорожало на 0,77%, до 59 876 рублей за тонну. В то же время бензин марки Аи-92 подешевел на 1,18%, до 67 090 рублей за тонну.

Москва, Наталья Петрова

