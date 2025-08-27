российское информационное агентство 18+

Среда, 27 августа 2025, 19:39 мск

В России продлен запрет на экспорт бензина

Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября, после чего условия будут смягчены для производителей нефтепродуктов.

«С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты», – уточняется в сообщении.

В правительстве РФ подчеркнули, что решение направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий экспортный запрет был установлен Правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа. Сейчас ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Москва, Анастасия Смирнова

